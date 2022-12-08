До конца 2022 года в Мурманске заменят 73 лифта вместо запланированных 168

Заменить оставшиеся подъемники планируется не позднее 2025 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске в 2022 году заменят меньше лифтов, чем планировалось. Так, всего должны были установить 168 новых подъемников, но будет лишь 73.

О том, почему так произошло, рассказали в Фонде капремонта региона.

- Размещенный электронный аукцион не состоялся из-за введения экономических санкций в отношении России и, как следствие, значительного роста цен на лифтовое оборудование и комплектующие. На предоставленные средства было возможным заменить только 73 подъемника, — сообщили «АиФ-Мурманск» в региональном Фонде капитального ремонта.

Заменить оставшиеся подъемники планируется не позднее 2025 года.

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