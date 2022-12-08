Мошенники взломали группу в «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «МурманСпас»

Сейчас группа отряда все еще заблокирована. Фото: vk.com

Группа поисково-спасательного отряда «МурманСпас» в «ВКонтакте» временно недоступна. Ее взломали злоумышленники.

- От имени якобы администрации социальной сети пришло сообщение, будто кто-то пытался войти в мой аккаунт, мне надо срочно сменить пароль и для этого - перейти по ссылке. Ранее я переписывалась с волонтерами по поиску людей, поэтому увидела их предыдущие сообщения и поняла, что пишут уже мошенники. Очень жаль, что для них нет ничего святого и они мешают работать тем, кто спасает жизни людей, - рассказала «КП»-Мурманск» северянка Мария Забрышева.

Сейчас группа отряда все еще заблокирована.

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