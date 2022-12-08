В Коле из общежития колледжа ушел 17-летний подросток и пропал

Всех, кто может помочь с поисками подростка, просят позвонить в полицию 02, 102 или в отряд «Мурманск» 8981-300-27-59 или 8911-304-76-09. Фото: vk.com/pso_murmansk

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мурманск» сообщают об исчезновении 17-летнего Максима Титова.

- 4 декабря он ушел из общежития Кольского транспортного колледжа на улице Миронова,4, и с тех пор его местонахождение неизвестно, - сообщили волонтеры.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 180 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Был одет в белую куртку с капюшоном, темные штаны, темную обувь, взял рюкзак.

Всех, кто может помочь с поисками подростка, просят позвонить в полицию 02, 102 или в отряд «Мурманск» 8981-300-27-59 или 8911-304-76-09.

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