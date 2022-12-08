Среднемесячная зарплата в Мурманской области за первые девять месяцев 2022 года составила 83858 рублей

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года показатель составляет 113,5%.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника с января по сентябрь 2022 года составил 83858 рублей. Такие данные привел Мурманскстат в своем докладе о социально-экономическом развитии региона за минувшие 10 месяцев года.
В сравнении с аналогичным периодом 2021 года показатель составляет 113,5%. Самые высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в сфере рыболовства, рыбоводства, сельского хозяйства (183852 рубля), добыче полезных ископаемых (128323 рубля), обрабатывающем производстве (91899 рублей), строительстве (105285 рублей).
- Реальные денежные доходы, по предварительным данным, в III квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшились на 6,1%, в III квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 5,7%, - отметили в Мурманскстате.
Напомним: Мурманская областная Дума поддержала законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, о выделении из регионального бюджета дополнительных двух миллиардов рублей на зарплаты бюджетников.
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