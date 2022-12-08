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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:53

Спасатели работали на месте ДТП с тремя машинами на трассе «Кола» у Междуречья

В аварии пострадал один человек
Ника СВЕТЛОВА
Спасатели помогли достать пострадавшего из машины. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Спасатели помогли достать пострадавшего из машины. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В 8.15 8 декабря стало известно, что на 1406 километре федеральной трассы «Кола» в районе Междуречья столкнулись три машины.

- Одно транспортное средство вылетело в кювет, пострадал один человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Спасатели помогли достать пострадавшего из машины.

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