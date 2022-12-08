Врач по медицинской профилактике: «20-30 минут в день достаточно для поддержания хорошей формы»

Если физическая нагрузка мала или нерегулярна, то из-за недостатка движения тело человека слабеет, стареет, преждевременно приходят болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение и физическая активность – главные составляющие здорового образа жизни. Человек создан для активной деятельности. Когда работают мышцы, активизируется мозг, улучшается кровообращение, появляются свежие идеи, новые мысли, приходят важные решения. Чтобы организм полноценно работал, необходимо переключаться с умственной деятельности на физическую и наоборот.

Если физическая нагрузка мала или нерегулярна, то из-за недостатка движения тело человека слабеет, стареет, преждевременно приходят болезни.

Существует множество видов физической активности, и каждый человек может выбрать подходящий для себя.

Не все могут позволить себе посещать спортзал, ведь для этого надо потратить время на дорогу и иметь финансовую возможность. Но всегда есть альтернатива – самостоятельно заниматься дома или на свежем воздухе. Стоит только дойти до ближайшего сквера или парка, где можно пробежаться, пройтись спортивной ходьбой, присоединиться к любителям скандинавской ходьбы. Кроме того, сейчас на многих дворовых территориях и в зонах отдыха установлены уличные тренажеры для детей и для взрослых.

- Следует начинать с малого и увеличивать нагрузку постепенно. Нельзя переусердствовать, необходимо давать мышцам отдохнуть, ведь если дать телу непосильную нагрузку, то может исчезнуть желание заниматься. Пусть вначале это будут 5-минутные занятия, затем постепенно можно увеличить время. 20-30 минут в день достаточно для поддержания хорошей формы. Есть много упражнений, которые можно выполнять в рабочее время, сидя на стуле (наклоны, подъемы ног и пр.). Есть масса упражнений, главное - иметь желание, - советует врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова.

Придерживайтесь здорового образа жизни - это даст возможность поддерживать отличную форму и чувствовать себя энергичным и полным сил человеком.

Помните: наше здоровье - в наших руках!

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