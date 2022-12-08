Жителя Мурманска отправили в колонию за стрельбу из пистолета в баре

Суд приговорил мурманчанина к двум годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первомайский суд Мурманска вынес приговор 34-летнему мужчине, которого обвиняли по двум уголовным статьям: хулиганство с применением оружия и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Летом прошлого года мужчина отдыхал в одном из баров Мурманска. Под действием алкоголя он стал буянить и достал травматический пистолет, из которого выстрелил дважды, угрожая охране заведения. Пуля попала в одного из посетителей бара.
- Подсудимый с места преступления скрылся, после чего избавился от орудия преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Суд приговорил мурманчанина к двум годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима.
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