Жителя Мурманска отправили в колонию за стрельбу из пистолета в баре

Суд приговорил мурманчанина к двум годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский суд Мурманска вынес приговор 34-летнему мужчине, которого обвиняли по двум уголовным статьям: хулиганство с применением оружия и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Летом прошлого года мужчина отдыхал в одном из баров Мурманска. Под действием алкоголя он стал буянить и достал травматический пистолет, из которого выстрелил дважды, угрожая охране заведения. Пуля попала в одного из посетителей бара.

- Подсудимый с места преступления скрылся, после чего избавился от орудия преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил мурманчанина к двум годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима.

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