В Мурманской области выросли цены на пшено и яблоки

Дешевле стали картофель, морковь, гречневая крупа, соль, сахарный песок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал еженедельные данные о снижении цен на социально значимые продукты в Мурманской области.

- Наибольшее увеличение цен зафиксировано на пшено (на 3%), яблоки (на 2,4), свежую белокочанную капусту (на 1,5), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,2), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1%), - уточнили в Мурманскстате.

Дешевле стали картофель, морковь, гречневая крупа, соль, сахарный песок.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманской области выросли цены на картофель, морковь и баранину. Подешевели яйца и кура.

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