Автоподъезд к Полярным Зорям дополнительно осветили

Автоподъезд со стороны федеральной трассы «Кола» к Полярным Зорям стал безопаснее. Фото: vk.com/mintrans_51

Автоподъезд со стороны федеральной трассы «Кола» к Полярным Зорям стал безопаснее.

- В рамках государственного контракта выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: МегаФон повысил скорость интернета вдоль трассы «Кола» и дороги из Киркенеса в Мурманской области. Виртуальная связь стала быстрее в Туломе, Зверосовхозе, Тайболе.

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