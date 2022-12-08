В Коле после реконструкции Советского проспекта появилась площадь Мира

Реконструкция Советского проспекта в Коле завершена. Фото: правительство Мурманской области

В Коле завершилась реконструкция Советского проспекта, которую выполняли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Теперь у жителей и гостей города появилось уютное место для отдыха, свой амфитеатр с подсветкой, благоустроенная лестница, а также удобные скамейки для отдыха и зоны фудкорта. В расположенном по соседству сквере проведены работы по обрезке старых насаждений, а следующей весной там высадят порядка двухсот деревьев и кустарников, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Часть проспекта получила название площадь Мира.

Напомним: в Заполярном планируется реконструкция Дворца культуры «Октябрь». Его здание уникально уже тем, что одно из немногих имеет настоящий витраж практически во весь второй этаж. А в подвале… бьет чистейший родник. При этом с года постройки – 1967-го – реконструкция не проводилась. Теперь же проект преображения готов и его воплощение находится на низком старте.

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