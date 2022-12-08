Рядом с Полярным столкнулись три машины

В столкновении трех машин пострадал человек. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 8 декабря на 1406 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария с пострадавшим. Рядом с Полярным в районе строящегося железнодорожного моста столкнулись три машины.
- Предварительно, пострадал один человек. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию около 8.30.
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