Адвокат из Мурманской области пообещала заключенному УДО и пыталась обмануть его на 300 тысяч рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области попала под уголовное дело адвокат Адвокатской палаты региона. Женщина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, с 24 ноября по 1 декабря 2022 года, адвокат обратилась к заключенному, а также к его знакомому с предложением за 300 тысяч рублей помочь в условно-досрочном освобождении мужчины.

- Женщина пообещала, что передаст деньги руководству исправительного учреждения, а также судье районного суда, которые посодействуют в УДО. При этом северянка, понимая, что у нее нет реальной возможности выполнить обещанное, собиралась обмануть осужденного, оставив деньги себе, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Адвоката задержали во взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона, когда она получала деньги. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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