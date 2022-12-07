В Росляково произошло массовое ДТП с автобусом

В Росляково 7 декабря произошло массовое ДТП. Фото: скриншот видео
В Росляково 7 декабря произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины и автобус, образовав «паровозик». Авария попала на видео.
Как сообщила «КП-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в ДТП обошлось без пострадавших.
Напомним: в Мурманске на улице Копытова сбили пешехода.
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