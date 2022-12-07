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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:27

В Мурманской области беременным и родившим женщинам будут оплачивать проезд до медучреждений

Выплату установили в диапазоне от 700 рублей до 9 000 рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области ввели новую выплату для беременных и родивших северянок.

В Мурманской области ввели новую выплату для беременных и родивших северянок.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Мурманской области вводится новую выплату для беременных и родивших северянок. Так, женщинам будут оплачивать проезд на такси, общественном и личном авто до медицинских организаций региона.

- Такое решение приняли, чтобы женщинам, которым требуется поехать на обследование или к специалисту в другой город, больше не приходилось тратить деньги на дорогу, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

Выплачивать будут от 700 рублей до 9 тысяч рублей - в зависимости от удаленности нужного медучреждения. Для возврата денег нужно предоставить только заявление.

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