В Кировске водитель Нивы въехал в магазин сантехники

Фото: t.me/groupmurmansk
В Кировске произошло необычное ДТП. Так, водитель Нивы залетел прямиком в магазин сантехники. Фотографию случившегося опубликовал Telegram-канал «Мурманск» (18+).
О том, как авария произошла, остается только догадываться.
Напомним: в районе Белокаменки произошло ДТП с пострадавшим. Аварию сняли на видео.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru