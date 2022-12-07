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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:58

В Кировске водитель Нивы въехал в магазин сантехники

Фото происшествия появилось в соцсетях
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Фото: t.me/groupmurmansk

Фото: t.me/groupmurmansk

В Кировске произошло необычное ДТП. Так, водитель Нивы залетел прямиком в магазин сантехники. Фотографию случившегося опубликовал Telegram-канал «Мурманск» (18+).

О том, как авария произошла, остается только догадываться.

Напомним: в районе Белокаменки произошло ДТП с пострадавшим. Аварию сняли на видео.

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