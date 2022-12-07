«Давайте поаплодируем нашим мужикам». Андрей Чибис поприветствовал участников СВО на борту самолета

Для этого глава региона воспользовался громкой связью. Фото: Скриншот видео
В сети появилось видео, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис приветствовал военнослужащих, возвращающихся со спецоперации домой, прямо на борту самолета. Для этого глава региона воспользовался громкой связью.
- Говорит губернатор Мурманской области. Среди нас есть ребята, которые только что вернулись из зоны проведения СВО. Давайте поаплодируем нашим мужикам - настоящим защитникам. Спасибо вам огромное! - обратился к военнослужащим Андрей Чибис.
Напомним: жители Мурманской области могут отправить письма и посылки участникам СВО. Доставку организует Минобороны РФ.
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