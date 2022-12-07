В районе Белокаменки произошло ДТП с пострадавшим

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: скриншот видео
В районе Белокаменки 7 декабря произошло ДТП с грузовиком, аварию сняли на видео. Как сообщила «КП-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, пострадал один человек.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним: в ДТП в Кольском районе с опрокинувшимся «УАЗом» пострадали два человека.
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