В районе Белокаменки произошло ДТП с пострадавшим

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: скриншот видео

В районе Белокаменки 7 декабря произошло ДТП с грузовиком, аварию сняли на видео. Как сообщила «КП-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним: в ДТП в Кольском районе с опрокинувшимся «УАЗом» пострадали два человека.

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