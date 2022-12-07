Выход судов в Баренцево море ограничили

Выход судов в Баренцево море снова ограничили.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Выход судов в Баренцево море снова ограничили. Это касается двух населенных пунктов в Кольском районе: Териберки и Ура-Губы.
Как сообщили в МЧС по Мурманской области, введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Он действует с 00.00 8 декабря до 24.00 10 декабря.
Напомним: в Мурманской области может похолодать до -13.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru