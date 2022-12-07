Выход судов в Баренцево море ограничили

Выход судов в Баренцево море снова ограничили. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Выход судов в Баренцево море снова ограничили. Это касается двух населенных пунктов в Кольском районе: Териберки и Ура-Губы.

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Он действует с 00.00 8 декабря до 24.00 10 декабря.

Напомним: в Мурманской области может похолодать до -13.

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