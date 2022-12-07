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НовостиПолитика7 декабря 2022 13:30

Жители Мурманской области могут отправить письма и посылки участникам СВО

Доставку организует Минобороны РФ
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Адреса воинских частей можно узнать от самих бойцов или в военных комиссариатах по месту призыва.

Адреса воинских частей можно узнать от самих бойцов или в военных комиссариатах по месту призыва.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Северяне могут поддержать весточкой военнослужащих, участвующих в спецоперации. Минобороны РФ организовало доставку писем и посылок в зону проведения СВО, сообщает оперштаб Мурманской области.

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения почты по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих бойцов или в военных комиссариатах по месту призыва.

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