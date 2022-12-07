Судебные приставы помогли жителю Полярного получить 200 тысяч рублей после ДТП

Более 200 тысяч рублей задолжало юрлицо и выплачивать долг не торопилось. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Полярного смог добиться компенсации материального ущерба, причиненного после ДТП, благодаря судебным приставам. Более 200 тысяч рублей задолжало юрлицо и выплачивать долг не торопилось.

- Пристав разъяснил должностным лицам организации, что при неисполнении ими исполнительных документов в срок, имущество организации арестуют, а также арестуют деньги на счетах в банках. Также компании придется заплатить штраф в виде исполнительского сбора, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

На следующий день организация-должник оплатила долг в полностью.

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