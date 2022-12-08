Росреестр Мурманской области внес сведения о памятнике Анатолию Бредову в ЕГРН

Сведения о памятнике Герою Советского Союза Анатолию Бредову, который расположен в центре Мурманска, появились в Едином государственном реестре недвижимости. Фото: правительство Мурманской области

Сведения о памятнике Герою Советского Союза Анатолию Бредову, который расположен в центре Мурманска, появились в Едином государственном реестре недвижимости.

- Сведения внесены в ЕГРН на основании обращения администрации Мурманска, объект находится в собственности муниципалитета. Площадь его застройки составляет 108,3 квадратных метра, - сообщила замруководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения.

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