Мужчина уснул в мурманском баре и остался без телефона

38-летний мурманчанин остался без телефона после посещения бара.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
38-летний мурманчанин остался без телефона после посещения бара. Гаджет стоит 30 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, накануне ночью мужчина был в одном из увеселительных учреждений в Первомайском округе и выпивал. В какой-то момент он неожиданно уснул за столом, а проснувшись, обнаружил пропажу смартфона.
Вором оказался 44-летний мурманчанин, который не раз привлекался к уголовной ответственности. Тот увидел за соседним столом спящего мужчину и решил воспользоваться «удачным моментом».
- Северянин взял гаджет со стола и положил к себе в карман. В дальнейшем собирался его продать, но не успел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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