22 декабря губернатор Мурманской области подведет итоги года на пресс-конференции

Стала известна дата традиционной ежегодной конференции с участием губернатора Мурманской области.

Андрей Чибис и члены правительства региона ответят на вопросы представителей заполярных СМИ 22 декабря. Об этом официально сообщили в мининформе.

Напомним: в этом декабре на «Форуме СМИ» в Мурманской области впервые наградят почетных работников СМИ. Журналисты будут получать нагрудный знак и единовременную выплату.

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