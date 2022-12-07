«Неожиданный поворот!». Андрей Малахов прокомментировал драку между Лепсом и уроженцем Мурманской области

После драки полиция Петербурга возбудила уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 декабря возле паба в Санкт-Петербурге произошел конфликт между певцом Григорием Лепсом и 39-летним мужчиной Дмитрием Горбачевым. Последний оказался уроженцем Мурманской области. Певец вместе с охранниками избили северянина, у того диагностировали перелом носа.

Инцидент не обошел стороной Андрей Малахов.

- Неожиданный поворот! - так в своем Telegram-канале телеведущий прокомментировал информацию о том, что пострадавшим был наш земляк.

После драки полиция Петербурга возбудила уголовное дело.

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