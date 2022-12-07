Житель Мурманска избил соседа по коммуналке чайником до больницы

Мужчины выпивали вместе и поссорились.
Фото: Иван МАКЕЕВ
49-летнему безработному жителю Мурманска грозит до 10 лет свободы за избиение 56-летнего приятеля. Из-за вспыльчивости мужчины его сосед по коммунальной квартире попал в больницу с тяжелыми травмами.
Мужчины выпивали вместе и поссорились.
- Злоумышленник схватил металлический чайник и несколько раз ударил им по голове оппоненту. От полученных ударов мужчина упал на пол. Соседи вызвали скорую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Ранее нападавший мужчина не привлекался к уголовной ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru