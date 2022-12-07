Житель Мурманска избил соседа по коммуналке чайником до больницы

Мужчины выпивали вместе и поссорились. Фото: Иван МАКЕЕВ

49-летнему безработному жителю Мурманска грозит до 10 лет свободы за избиение 56-летнего приятеля. Из-за вспыльчивости мужчины его сосед по коммунальной квартире попал в больницу с тяжелыми травмами.

Мужчины выпивали вместе и поссорились.

- Злоумышленник схватил металлический чайник и несколько раз ударил им по голове оппоненту. От полученных ударов мужчина упал на пол. Соседи вызвали скорую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Ранее нападавший мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

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