Стали известны подробности сильного пожара на Осипенко в Мурманске

Рано утром 7 декабря сильный пожар случился на улице Осипенко в Мурманске. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Рано утром 7 декабря сильный пожар случился на улице Осипенко в Мурманске. Здесь около 7.10 около жилых домов загорелся автосервис.
- В 7.48 пожару был присвоен повышенный номер 1-бис. В автосервисе сгорели рабочие инструменты, мебель, покрышки на площади 50 квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
На ликвидацию ушло почти пять часов, на месте работали 25 человек. Фото: vk.com/mchs_murmansk
На ликвидацию ушло почти пять часов, на месте работали 25 человек.
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