Стали известны подробности сильного пожара на Осипенко в Мурманске

Рано утром 7 декабря сильный пожар случился на улице Осипенко в Мурманске. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Рано утром 7 декабря сильный пожар случился на улице Осипенко в Мурманске. Здесь около 7.10 около жилых домов загорелся автосервис.

- В 7.48 пожару был присвоен повышенный номер 1-бис. В автосервисе сгорели рабочие инструменты, мебель, покрышки на площади 50 квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На ликвидацию ушло почти пять часов, на месте работали 25 человек. Фото: vk.com/mchs_murmansk

На ликвидацию ушло почти пять часов, на месте работали 25 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru