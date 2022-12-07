15 декабря в Мурманске пройдет Форум молодых ученых

В Мурманске 15 декабря состоится Форум молодых ученых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске 15 декабря состоится Форум молодых ученых. Мероприятие призвано повысить мотивацию студентов и аспирантов вузов и научных институтов к активному участию в научной жизни региона.

Участие в форуме - бесплатное. На него приглашают активных студентов и аспирантов, которые начинают свой научный путь, научные организации Мурманской области, ведущих ученых, руководителей и преподавателей вузов и научных центров, представителей наукоемкого бизнеса.

Мероприятие пройдет в очном формате по адресу: Центр управления регионом, ул. Софьи Перовской, 5), а также онлайн.

- В программе форума - практические рекомендации по научной коммуникации, инструменты для расширения карьерных возможностей в науке, истории успеха молодых ученых Мурманской области в формате TEDx, новые подходы к продвижению научных исследований, - сообщили в минобрнауки региона.

Напомним: в Мурманской области появится губернаторская стипендия для молодых ученых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru