В педагогическом колледже Мурманска открылся волонтерский центр

На базе Мурманского педагогического колледжа открылся волонтерский центр. Фото: Правительство Мурманской области

На базе Мурманского педагогического колледжа открылся волонтерский центр. 19 студентам учебного заведения в торжественной обстановке вручили книжки волонтера, в которых будет вестись учет добровольческой деятельности.

Как отметила руководитель регионального центра развития добровольчества и поддержки молодежных движений Татьяна Бодня, благодаря созданию волонтерских организаций в образовательных учреждениях состав добровольцев расширяется.

- Мне нравится видеть результат от своей работы. Рада, что стала представителем волонтерского центра. Думаю, это может дать мне новые возможности для оказания помощи, - сказала студентка колледжа София Недилько.

Напомним: губернатор Андрей Чибис и министр МЧС Александр Куренков, который прибыл в регион с рабочим визитом, наградили отважных спасателей и волонтеров поисковых отрядов.

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