Нейросеть обработала снимки с северным сиянием и поселила в Хибинах дракона

Работы фотографа из Мурманской области Валентина Жиганова обработала нейросеть, и результат получился завораживающим. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Работы фотографа из Мурманской области Валентина Жиганова обработала нейросеть, и результат получился завораживающим. Хибины, которые и так окутаны флером мистики, стали еще загадочнее.

- На основе моих фотографий нейросеть Midjourney сгенерировала вот такие иллюстрации для будущей моей книги с легендами о полярном сиянии. Хибины, правда, получились сильно остроконечные, поэтому нужно будет еще с другими фото попробовать варианты, - написал Валентин Жиганов на своей странице в «ВКонтакте».

Хибины, которые и так окутаны флером мистики, стали еще загадочнее. Фото: Валентин Жиганов / Midjourney

Напомним: северянин часто фотографирует северное сияние.

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