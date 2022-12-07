«Служил в ракетных войсках». Григорий Лепс в Санкт-Петербурге подрался с уроженцем Мурманской области

После драки возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 2 декабря возле паба в Санкт-Петербурге произошла драка между Григорием Лепсом и 39-летним мужчиной Дмитрием Горбачевым. Певец и его охранники избили северянина, у того диагностировали перелом носа со смещением.

Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», пострадавший мужчина - уроженец Мурманской области.

- Он служил в ракетных войсках. Мужчина живет с семьей неподалеку от паба и оказался частым гостем заведения. До недавнего времени Дмитрий был наемным работником в строительной компании, - пишут в группе.

По словам адвоката пострадавшего, конфликт произошел, когда Лепс захотел сыграть с посетителем в нарды и поставил на кон 10 тысяч долларов. Но у оппонента таких денег не оказалось. У сотрудников бара другая версия - ссора началась из-за нелестных высказываний пьяных гостей в адрес певца.

После драки возбудили уголовное дело.

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