В двух школах и детском саду Североморска отключили горячую воду

Утром 7 декабря несколько домов в Североморске, в том числе школы и детсад, остались без горячей воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 7 декабря несколько домов в Североморске, в том числе школы и детсад, остались без горячей воды. Произошел прорыв на сетях.

Как сообщили в администрации города, до окончания восстановительных работ горячего водоснабжения не будет на улице Комсомольской, 2, 3, 7а (школа полного дня), 33 (школа №11), ул. Фл. Строителей, 7, 7а (детский сад № 30), 8.

Телефон диспетчера: 8 (81537) 5 29 85.

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