Министр здравоохранения Мурманской области о свином гриппе: «Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку»

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, популяционный иммунитет против гриппа у нас недостаточен. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области растет не только уровень заболеваемости ОРВИ, но и активизировался свиной грипп. Случаев заражения свиным гриппом на 30 ноября насчитывалось 11. При этом вспышки заболеваемости не наблюдается.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, популяционный иммунитет против гриппа у нас недостаточен - вирус не регистрировался в Заполярье последние 3 года.

- Циркулирует так называемый «свиной грипп», который достаточно агрессивен и тяжело переносится детьми, беременными женщинами, лицами с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Мы настоятельно рекомендуем привиться тем, кто еще этого не сделал, – подчеркнул министр.

До сих пор, несмотря на успехи медицины, ежегодно в мире заболевают гриппом около 1 миллиарда человек, а до 650 тысяч человек умирает.

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