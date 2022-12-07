Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 8:04

В Мурманской области растет уровень заболеваемости ОРВИ среди северян всех возрастов

Уровень недельного эпидпорога превышен
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ.

Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ.

Фото: Николай Александров

Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

Так, с 28 ноября по 4 декабря рост заболеваемости вирусной инфекцией отмечен среди всех возрастов.

- Заболеваемость гриппом и ОРВИ на уровне недельного эпидпорога отмечена только среди детей в возрасте 0-2 лет. В остальных возрастных категориях превышен уровень недельного эпидемического порога, - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что регистрация заболеваемости не превышает уровни прошлого года.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru