В Мурманской области растет уровень заболеваемости ОРВИ среди северян всех возрастов

Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ.
Фото: Николай Александров
Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора региона.
Так, с 28 ноября по 4 декабря рост заболеваемости вирусной инфекцией отмечен среди всех возрастов.
- Заболеваемость гриппом и ОРВИ на уровне недельного эпидпорога отмечена только среди детей в возрасте 0-2 лет. В остальных возрастных категориях превышен уровень недельного эпидемического порога, - сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что регистрация заболеваемости не превышает уровни прошлого года.
Напомним: в Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа.
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