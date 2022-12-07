В Мурманской области растет уровень заболеваемости ОРВИ среди северян всех возрастов

Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ. Фото: Николай Александров

Жители Мурманской области стали все чаще подхватывать ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

Так, с 28 ноября по 4 декабря рост заболеваемости вирусной инфекцией отмечен среди всех возрастов.

- Заболеваемость гриппом и ОРВИ на уровне недельного эпидпорога отмечена только среди детей в возрасте 0-2 лет. В остальных возрастных категориях превышен уровень недельного эпидемического порога, - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что регистрация заболеваемости не превышает уровни прошлого года.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа.

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