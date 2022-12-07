Управляющие компании Мурманской области заплатят миллион рублей за нарушения лицензионных требований

Суммарно УК заплатят штрафов на 1,1 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

У пяти управляющих компаний в Мурманской области обнаружились факты нарушения лицензионных требований. Речь идет об ООО «Первая УК», ООО «Гольфстрим», ООО «ЖЭУ», ООО «Сайда» и генеральном директоре ООО «Спутник» А.Ю. Щербакове.

- Они признаны виновными в совершении административного нарушения, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Юридические и должностные лица, будучи ответственными за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, допускали нарушения лицензионных требований, - сообщили в госжилстройнадзоре Мурманской области.

Суммарно УК заплатят штрафов на 1,1 миллиона рублей.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис остался недоволен работой заполярных управляющих компаний. Глава региона отметил, что 18 предписаний, выданных «управляшкам» после жалоб северян, это ничтожно мало, ведь всего обращений поступило 1,2 тысячи.

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