Пьяный житель Апатитов на камеру ударил росгвардейца ногой

Пьяного апатитчанина росгвардейцы доставили в отдел полиции. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области будут судить 36-летнего апатитчанина, которого обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти.

Пьяного мужчину задержали сотрудники Росгвардии в ночь на 13 ноября, что ему не понравилось. В отделении полиции северянин ударил одного из росгвардейцев ногой. Его действия записала камера видеонаблюдения.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшему, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Апатитчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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