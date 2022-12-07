В Мурманске на Осипенко горит автосервис

На улице Осипенко в Мурманске горит автосервис. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утро 7 декабря в Мурманске началось с серьезного пожара. За жилыми домами на улице Осипенко загорелся автосервис. На месте работают пожарные.

Напомним: пожар в общежитии в Апатитах унес жизнь человека.

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