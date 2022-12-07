В Мурманске при прояснениях похолодает до -13

Северян ждут легкий морозец и снег. Фото: Андрей АБРАМОВ

В начале новой рабочей недели погоду в Мурманской области определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной на юго-западе Баренцева моря и на севере Норвежского побережья. 7 декабря при прояснениях может похолодать до -13.

- Временами ожидается снег, преобладающая температура воздуха составит от -3 до -9 градусов, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Также в отдельных местностях может быть туман.

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