В Мурманской области 7 декабря ожидается снег и туман

На дорогах сохраняется гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области сохраняется по-настоящему зимняя погода со снегом и морозами. По прогнозам мурманского гидрометцентра, 7 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной на юго-западе Баренцева моря и на севере Норвежского побережья.

- Ожидается облачная погода, местами снег, днем в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -3-8, при прояснениях -10-15 в течение суток, - сообщили синоптики.

На дорогах гололедица, водителей и пешеходов просят быть осторожными.

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