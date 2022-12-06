Мосты через реки Эйнч и Кети отремонтируют в 2023 году

В 2023 году на мостах отремонтируют балки пролетного строения, выполнят перестройку мостового полотна. Фото: gov-murman.ru

В этом году в Мурманской области начали обновлять мосты через реки Эйнч и Кети. Переправы были построены в 1964-1965 годах.

Мост через реку Эйнч находится на автодороге Кола-Серебрянские ГЭС, а мост через реку Кети - на автоподъезде к Зареченску.

- В 2023 году на мостах отремонтируют балки пролетного строения, выполнят перестройку мостового полотна, пескоструйную очистку и устройство всех железобетонных поверхностей, а также заменят барьерное ограждение на современное металлическое оцинкованное, - сообщили в минтрансе региона.

Завершить все работы по реконструкции планируется в третьем квартале 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru