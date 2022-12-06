В Кольском районе дежурят на улицах дружинники

Вместе с полицейскими дружинники занимаются охраной общественного порядка. Фото: vk.com/gorodkola51

С 1 декабря народные дружинники начали патрулировать улицы в Коле, Териберке, Мурмашах и Молочном. Вместе с полицейскими они занимаются охраной общественного порядка на улицах родных городов и поселков.

- Дружинники дежурят вечерами, как правило, по выходным, когда в общественных местах много людей, - пишут в группе «Город Кола ДТП-ЧП» (18+).

Напомним: в Мурманской области на Новый год усилят меры безопасности и отменят фейерверки.

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