В Кольском районе дежурят на улицах дружинники

Вместе с полицейскими дружинники занимаются охраной общественного порядка. Фото: vk.com/gorodkola51
С 1 декабря народные дружинники начали патрулировать улицы в Коле, Териберке, Мурмашах и Молочном. Вместе с полицейскими они занимаются охраной общественного порядка на улицах родных городов и поселков.
- Дружинники дежурят вечерами, как правило, по выходным, когда в общественных местах много людей, - пишут в группе «Город Кола ДТП-ЧП» (18+).
Напомним: в Мурманской области на Новый год усилят меры безопасности и отменят фейерверки.
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