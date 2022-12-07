Участники школы журналистики в Мурманске учились разговаривать без потеющих ладошек

Лекцию для участников "Школы журналистики" провела пресс-секретарь филиала «Кольский» ТГК-1 Анастасия Вечирко. Фото: Дарья ЦЕБРИК

В Мурманске продолжаются занятия в «Школе журналистики», которую «Комсомольская правда»-Мурманск» проводит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На очередной лекции ее участники узнали, как побороть в себе страх публичных выступлений.

- Это очень полезный навык, особенно для журналистов, которые хотят работать на радио и телевидении. Ведь даже если перед тобой камера, а не аудитория, все равно это вызывает у многих страх. Но также и если ты пишущий журналист в газете, волнение от общения возникает, например, на пресс-конференциях, где надо задавать вопросы, или во время важного интервью, - рассказала редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» Мария Пашенкова.

О том, как публично выступать без потеющих ладошек, начинающим журналистам рассказала пресс-секретарь филиала «Кольский» ТГК-1 Анастасия Вечирко.

Начинающим журналистам показали приемы, как справиться с волнением. Фото: Дарья ЦЕБРИК

- Страх публичных выступлений – второй по распространенности после страха смерти. Но его можно победить через тренировки. Главное понять, что это естественная реакция нашего организма, обычные химические процессы. И если работать с этим, то все получится, - отметила Анастасия Вечирко.

Ученикам «Школы журналистики» она показала несложные упражнения, которые помогают снять напряжением перед ответственным моментом, обрести уверенность.

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