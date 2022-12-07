В спортивной школе Мончегорска не соблюдали требования пожарной безопасности

Должностные лица не приняли мер к разработке регламентов техобслуживания средств противопожарной защиты и пожаротушения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В мончегорской спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности.

Так, должностные лица не приняли мер к разработке регламентов техобслуживания средств противопожарной защиты и пожаротушения.

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в организации не заполнялся, а указателей с тем, где найти огнетушители, не было. Планы эвакуации были выполнены не из фотолюминесцентных материалов, а места нахождения человека на них не обозначены, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Для устранения нарушений в адрес директора учреждения внесено представление. В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

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