В ДТП в Кольском районе с опрокинувшимся «УАЗом» пострадали два человека

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Днем 6 декабря в Мурманской области произошло серьезное ДТП. В кювет вылетел «УАЗ» и опрокинулся, травмы получили два человека. Как сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, авария случилась на 1430 километре автодороги Р-21 «Кола».

На месте происшествия работали спасатели. Они забрали пострадавших из автомобиля и транспортировали их до машины «скорой».

Причины происшествия выясняются.

Напомним: водителей и пешеходов предупреждают о плохой дорожной обстановке в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru