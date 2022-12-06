32 жителя Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 32 жителя и гостя Заполярья. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 145 011 человек.

За день также выросло количество летальных исходов от ковида - умер еще один человек. Всего он унес жизни 3 397 человек.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа. Некоторые заболевшие привезли болезнь из других регионов.

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