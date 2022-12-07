В Мурманской области выросла стоимость минимального набора продуктов питания

В Мурманской области к концу октября увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области к концу октября увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания. Сейчас на одного северянина она составляет 6805,79 рубля.

- По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 1,1%, с начала года – на 7,8%, - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: в Заполярье вырос «индекс борща»: продуктовый набор для приготовление блюда на семью из четырех человек обойдется в 133,37 рубля.

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