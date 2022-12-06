В Мурманске на улице Копытова сбили пешехода

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске на пешеходном переходе сбили человека. ДТП произошло на улице Копытова, сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+).

На место происшествия приехала скорая помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: в Кольском районе Hyundai вылетел в кювет и перевернулся. Пострадал один человек.

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