С начала года в Мурманской области родились 4314 детей

С начала года в Заполярье приехало почти на три тысячи человек меньше, чем уехало.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С января по сентябрь 2022 года в Мурманской области родились 4314 детей, за этот же период умерли 6617 человек.
- Численность населения в регионе на 1 октября 2022 года составила 719,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5,3 тысячи человек (на 0,7%), - отметили в органе статистики.
С начала года в Заполярье приехало почти на три тысячи человек меньше, чем уехало.
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