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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:12

С начала 2022 года численность населения Мурманской области сократилась на 5,3 тысячи человек

Количество северян сократилось до 719,1 тысячи человек
Ника СВЕТЛОВА
Приехали в регион 20380 человек, а уехали - 23411 человек.

Приехали в регион 20380 человек, а уехали - 23411 человек.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за первые 10 месяцев 2022 года.

- Численность населения в регионе на 1 октября 2022 года составила 719,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5,3 тысячи человек (на 0,7%), - отметили в органе статистики.

Так, в Заполярье родились 4314 человек, умерли 6617 человек. Приехали в регион 20380 человек, а уехали - 23411 человек.

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