Снятый в Мурманске фильм «На выдохе» выходит в кинотеатрах

Фильм уже стал обладателем нескольких наград. Фото: vk.com/public196337736

Жители Заполярья с 8 декабря могут посмотреть на большом экране фильм «На выдохе», который снимался в Мурманске. Вместе со звездами кино Еленой Подкаминской и Федором Лавровым в съемках также участвовали сами мурманчане.

- Фильм повествует о выпускнице детского дома, которая очень хочет стать врачом, но денег на оплату института у нее нет. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем, - пишут в группе «Нордфильм».

Фильм уже стал обладателем нескольких наград. Так, от правительства Мурманской области он получил специальный приз «На Севере кино снимать», а на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» картина получила приз зрительских симпатий. Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» отметил фильм призом в номинации «Лучшая женская роль».

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