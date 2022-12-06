Водителей и пешеходов предупреждают о плохой дорожной обстановке в Мурманской области

В Мурманской области наконец-то выпал снег. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области наконец-то выпал снег. С одной стороны хорошо - можно лепить снеговиков и радоваться настоящей зиме. А с другой - сплошные проблемы на дорогах. Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходах быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

- Автомобилистам следует выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Скорость транспорта должна обеспечивать постоянный контроль за движением. Также нужно правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди движущейся машины, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

А пешеходам стоит быть особенно осторожными при переходе проезжей части. Плохие метеоусловия уменьшают видимость, а при гололеде существенно увеличивается тормозной путь автомобиля. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

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